ОСТАННІ НОВИНИ

Павло Клімкін: «Закриття бензоколонки стане початком кінця російського режиму»

Наталя Дуляба

|

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін про енергетичний шантаж росії, непросту зиму для Європи, яку вона повинна пережити, та про кінець путінського режиму:

«Москва стає смішною – це супер. Коли сміються, то не будуть боятися. Пояснення з Москви, чому не працюватиме Північний потік-1, цьому дуже сприяє. Кремлю давно ніхто не вірить, але сказати, що насосна станція не працює через витік масла (ну майже як старі Жигулі) – це новий етап.

В Москві розуміють, що залишити Європу без газу вже не вдасться, адже там підготувалися. Але від відчаю починають грати на підвищення цін, навіть ціною зробити із себе посміховисько.

Зима не буде простою, але якщо Європа вистоїть, то це буде кінець російського енергетичного шантажу. Назавжди.

І дуже хочеться, щоб «Велика сімка» остаточно добила Росію встановленням граничної ціни на російську нафту. Захід нарешті серйозно за це взявся – з грудня ніяких морських перевезень нафти з Росії. Енергетичну мафію потрібно зупинити і закрити російську бензоколонку. Тоді це стане початком кінця для російського режиму. Та й небезпечно заправлятися на цій бензоколонці – працює як на старих Жигулях».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал