Павло Клімкін: «Закриття бензоколонки стане початком кінця російського режиму»

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін про енергетичний шантаж росії, непросту зиму для Європи, яку вона повинна пережити, та про кінець путінського режиму:

«Москва стає смішною – це супер. Коли сміються, то не будуть боятися. Пояснення з Москви, чому не працюватиме Північний потік-1, цьому дуже сприяє. Кремлю давно ніхто не вірить, але сказати, що насосна станція не працює через витік масла (ну майже як старі Жигулі) – це новий етап.

В Москві розуміють, що залишити Європу без газу вже не вдасться, адже там підготувалися. Але від відчаю починають грати на підвищення цін, навіть ціною зробити із себе посміховисько.

Зима не буде простою, але якщо Європа вистоїть, то це буде кінець російського енергетичного шантажу. Назавжди.

І дуже хочеться, щоб «Велика сімка» остаточно добила Росію встановленням граничної ціни на російську нафту. Захід нарешті серйозно за це взявся – з грудня ніяких морських перевезень нафти з Росії. Енергетичну мафію потрібно зупинити і закрити російську бензоколонку. Тоді це стане початком кінця для російського режиму. Та й небезпечно заправлятися на цій бензоколонці – працює як на старих Жигулях».

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