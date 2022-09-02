Перевізники заборгували Львову більше мільйона гривень

Приватні перевізні компанії не виплатили Львову більше 1 млн грн штрафів, отриманих за виявлені порушення під час роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Перевізники, які виграють конкурс на обслуговування певного автобусного маршруту у Львові, укладають із містом договори. У них із 2018 року є чітко прописані права й зобов’язання сторін. Зокрема, фірма повинна дотримуватись затвердженого графіку руху, випускати на маршрут визначену кількість автобусів, підтримувати належний стан машин і салонів тощо.

Якщо перевізник порушує умови договору, його штрафують. Комунальне АТП-1 та ТзОВ «Успіх БМ» сплатили всі штрафи, які на них були накладені з 2018 року й дотепер, тоді як приватні перевізники концерну «Екопастранс» (ТзОВ «Міра і К», «АТП-14 630», ТзОВ «Фіакр Львів») – ні. Вони боргують місту 1,14 млн грн.

«Управління транспорту постійно комунікує з концерном «Екопастранс», неодноразово скеровувало свої вимоги, зверталося з позовними заявами до суду, також ми щотижнево проговорюємо і розбираємо скарги мешканців на Гарячій лінії. Відтак це дало можливість забезпечити сплату 600 тисяч грн штрафу. Однак неоплаченим залишається ще 1,14 млн грн», – сказав директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило.

За його словами, причину неоплати штрафів приватні перевізники пояснювали початком війни, ростом вартості пального та зменшенням пасажиропотоку. Втім враховуючи нещодавнє підвищення тарифу до 10 грн та виплату компенсації за пільговий проїзд, перевізники таки почали поступово сплачувати штрафи.

Так, найближчим часом підприємства концерну «Екопастранс» мають сплатити 450 тисяч грн, а до кінця 2022 року – інші 690 тисяч грн.

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