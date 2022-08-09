Південна Європа таємно здійснює рекордні закупівлі російської нафти, – ЗМІ

Країни Південної Європи таємно проводять рекордні закупівлі російської нафти, щоб запастися перед набуттям чинності нафтового ембарго. Про це пише Bloomberg.

Так, відповідні висновки зробив Bloomberg на основі відстеження руху суден в Європі.

«Відвантаження російської сирої нафти до портів Італії та Туреччини за сім днів зросли до максимуму, компенсувавши чергове падіння поставок клієнтам у Північній Європі. Поставки з Росії в Середземноморський регіон в цілому були найвищими з середини червня», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, вперше за останні чотири місяці зафіксували поставки сирої нафти до Іспанії та Греції.

У Bloomberg наголошують, що поставки російської нафти досягли пʼятитижневого максимуму обʼємом 1,38 млн барелів на день. До початку повномасштабного вторгнення цей показник становив 1,85 млн барелів на день.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Останнім елементом шостого пакета санкції фон дер Ляєн назвала нафту.

Президентка Єврокомісії пояснила, що поставки сирої нафти з рф припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця 2022 року.