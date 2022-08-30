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Мешканець Славського потрапив до лікарні після укусу змії

Наталя Дуляба

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На Львівщині – нова жертва змій. Після укусу до лікарні потрапив 58-річний мешканець Славського. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Випадок стався в понеділок, 29 серпня, у Славському. Тут змія вкусила 58-річного місцевого мешканця у палець на нозі. Чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували у Сколівську центральну райлікарню.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Цьогоріч вони вклали на лікарняне ліжко вже 30 людей, в тому числі й семеро дітей.

Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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