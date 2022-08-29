В окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Доповнено

В понеділок, 29 серпня, у захопленому російськими військами Мелітополі, пролунали чотири потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Іван Федоров у своєму Telegram.

Чотири вибухи пролунали напередодні 18:00 год. у районі північного виїзду з Мелітополя. Наразі про втрати російських окупантів ще нічого не відомо, ця інформація з’ясовується.

«Останні дні літа будуть найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України», – прокоментував Іван Федоров.

Згодом Іван Федоров додав, що за даними Сил спротиву, удари прийшлись на «самі очі» рашистів.

«Тепер ворожі сили майже осліпли, до того ж втратили багато крові, а наші вже готові влучно наносити наступний удар», – підкреслив мер Мелітополя.

Нагадаємо, українські військові зуміли прорвати першу лінію оборони рашистів на окупованій Херсонщині. 109 полк так званої «ДНР» змушений був утікати.

В Генштабі цю ситуацію ще не коментують, а начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні. Також вона наголосила на тому, що для виконання завдань українській армії потрібна тиша і закликала українців не заважати військовим.

В Офісі президента теж настирливо просять громадян не публікувати жодної інформації про роботу ЗСУ на Херсонщині до того, як це зроблять Генштаб чи Міноборони. Особливо дотримуватись цієї рекомендації просять політиків, військових експертів і лідерів думок.

Додамо, що українські військові за допомогою систем HIMARS знищили всі великі мости на Херсонщині і таким чином відрізали окупантів від поставок зброї, техніки й продовольства з Криму.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.