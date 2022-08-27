росія посилила обстріли на фронті, але успіхів не має, – Гайдай

російські окупаційні війська посилили свій вогневий вплив на межі з Луганською й Донецькою областями, але успіху на фронті їм це не дало. Про це повідомив голова Луганської ОВА у своєму Telegram.

«росія посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні. За останню ніч ворог завдав 23 артилерійських обстрілів, зокрема, застосовував реактивні системи залпового вогню. Здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів», – написав він.

За минулу добу російські війська атакували шість населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини. Їх ЗСУ успішно відбили. Ще у районах шістьох міст і сіл працювала ворожа авіація.

Як підкреслив Сергій Гайдай, ті обмежені тактичні досягнення, які все-таки трапляються, окупанти не в змозі перетворити в оперативні успіхи. Саме тому рашисти місяцями топчуться на зайнятих позиціях, а подекуди навіть відходять на попередні.

Людям, які залишились на окупованій Луганщині, житло ніхто не відновлює, загарбники навіть не замінюють вікна, незважаючи на те, що наближається осінь. Жодної підготовки до опалювального сезону, за словами Гайдая, у регіоні нема.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ вдарили по готелю-базі окупантів у Кадіївці, що на Луганщині. Попередньо відомо про загибель близько 200 російських військових.

У середині серпня ЗСУ вдарили по штабу приватної військової компанії «Вагнера» у тимчасово окупованій Попасній. Тоді загинули більше 100 російських найманців із керівного складу.

А наприкінці липня українські військові ліквідували близько 100 окупантів, які облаштували свій командний пункт у готелі в місті Хрустальний (раніше – Красний Луч) Луганської області.

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