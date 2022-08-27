Під час ворожого удару по Чаплиному загинув мешканець Львівщини

Під час ракетного удару, який росія завдала на День Незалежності по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області, загинув мешканець Городоцької громади Степан Кутний. Про це повідомив голова ОТГ Володимир Ременяк на своїй сторінці у Facebook.

45-річний Степан Кутний був мешканцем села Братковичі, що біля Городка. Загинув під час ракетного удару, якого завдали російські війська по залізничній станції Чаплине 24 серпня.

Степан Кутний був учасником АТО. Із 2016 року перебував на військовій службі за контрактом. У чоловіка залишилась мати, донька та онука.

Деталей про чин похорону наразі немає.

Нагадаємо, 24 серпня російські війська завдали ракетного удару по пасажирському потягу і залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині. Спочатку було відомо про 15 загиблих, потім їхня кількість зросла до 25 осіб, серед них є діти. Ще десятки людей дістали поранення.

Нещодавно із власних джерел Львівський портал дізнався, що у Чаплиному загинули залізничники зі Львівщини, хоча влада про це не повідомляла.

За офіційними даними «Укрзалізниці», у теракті загинули троє їхніх працівників, ще четверо зазнали поранень. Інформацію, що серед них є мешканці Львівської області, у перевізника не підтвердили, але й не спростували.

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