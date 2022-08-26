Обов’язкову евакуацію в Україні розширять на чотири області

Обов’язкову евакуацію, крім Донеччини, планують оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише Українська правда.

«Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина (у черзі на обов’язкову евакуацію – ред.)… Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося», – сказала вона.

Верещук нагадала, що під час обов’язкової евакуації держава безкоштовно забезпечує транспортування, проживання, харчування та медичні послуги.

“Все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно”, – запевнила вона.

Також віцепрем’єр нагадала про виплати для мешканців областей, звідки проводиться евакуація.

«Якщо це обов’язкова евакуація, 2200 грн на кожну особу відразу по прибутті потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також 2000 грн на кожну дорослу особу, 3000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю», – підкреслила очільниця МінТоТ.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці липня Ірина Верещук анонсувала обов’язкову евакуацію населення Донецької області. Через активні бойові дії звідти уряд хоче вивезти до 220 тисяч людей.

Обов’язкова евакуація на Донеччині стартувала 2 серпня. Згодом стало відомо, що її можуть розширити і на інші області, які страждають від активних бойових дій.

В уряді кажуть, що ситуація у регіонах, які постійно обстрілюють російські окупанти, ще більше загостриться із початком опалювального сезону, адже ТЕЦ й електростанції можуть стати головними цілями ворога.

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