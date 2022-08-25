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У Новому Роздолі чоловік ледь не зарізав знайомого

Анастасія Диняк

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У Новому Роздолі чоловік під час конфлікту вдарив свого знайомого ножем у голову, шию та груди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщині.

Так, за даними правоохоронця, у середу, 24 серпня, о 23:10 год. у Новому Роздолі на вулиці Чорновола 26-річний місцевий мешканець ледь не вбив 28-річного господаря квартири, у якій вони перебували разом.

Чоловік вдарив потерпілого ножем у голову, шию та груди. Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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