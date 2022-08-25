На Львівщині надзвичайна пожежна небезпека

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології на Львівщині оголошено високу (4 клас) та надзвичайну (5 клас) пожежну небезпеку. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі охорони, захисту лісу та мисливського господарства Львівського ОУЛМГ.

Громадянам нагадують, що відповідно до наказу Львівської обласної військової адміністрації про тимчасову заборону в’їзду до лісових масивів області транспортних засобів усіх видів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарських потреб, а також розведення багать у лісових масивах (крім спеціально облаштованих місць і обладнаних територій для рекреації).

Лісники також закликають людей бути обачними з використанням вогню, сірників та навіть недопалків.

Нагадаємо, що жителям Львівщині тимчасово заборонили відвідувати ліси і заїжджати на їх територію на почтаку квітня. Тоді в ЛОВА заявляли, що заборона триватиме упродовж дії воєнного стану.

10 травня у Львівській області знову дозволили відвідувати ліси. Однак ходити в ліс можна лише пішки, а не заїжджати транспортним засобом.

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