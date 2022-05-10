Мешканцям Львівщини дозволили ходити до лісу

У Львівській області знову дозволили відвідувати ліси. Однак ходити в ліс можна лише пішки, а заїжджати транспортом все ще заборонено. Про це 10 травня в Телеграмі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Так, відвідувати ліс можна лише пішки. При цьому заборонено:

заїжджати на територію лісових масивів будь-яким транспортом;

через високий ризик пожеж не можна розпалювати вогнища в лісах.

Голова ОВА зазначив, що ризик пожеж пов’язаний зі зростанням середньої добової температури та нагадав про штрафи, якими карається спалювання сухої трави: для громадян від 3 060 до 6 120 гривень, для посадових осіб 15 300 до 21 420 гривень.

Нагадаємо, що жителям Львівщині тимчасово заборонили відвідувати ліси і заїжджати на їх територію на почтаку квітня. Тоді в ЛОВА заявляли, що заборона триватиме упродовж дії воєнного стану.

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