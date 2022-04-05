На Львівщині заборонили ходити в ліс

Жителям Львівщині тимчасово заборонили відвідувати ліси і заїжджати на їх територію. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Заборона триватиме упродовж дії воєнного стану. Голова Львівської ОВА вже підписав відповідний указ.

Максим Козицький пояснює, що таке рішення прийняли, зокрема, щоб не виникали лісові пожежі та для зменшення їх наслідків. Також він наголосив, що це вимушені заходи, оскільки Україна перебуває у воєнному стані.

Виключення зробили для: транзитних шляхів, транспортних засобів Збройних сил України, командування видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань, ДПСУ, ДССТ, ДССЗЗІ України, Нацгвардії України, СБУ, СЗР України, УДО України, МВС та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та тих, які використовують для лісогосподарської мети.

Тобто, заборона не поширюється на працівників лісових господарств і ту сезонну роботу, яку вони мають виконувати.

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