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Загрози наземного вторгнення з білорусі поки немає, – розвідка

Наталя Дуляба

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Незважаючи на те, що білорусь уже залучена до війни проти України, загрози наземної операції з боку білоруської держави наразі немає. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

За словами представника розвідвідомства Андрія Юсова, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку білорусі. Втім наразі такої загрози немає.

Водночас в українській розвідці підкреслюють, що білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по Україні, ремонтуючи російську військову техніку та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

Нагадаємо, росіянам вдалось завербувати близько 13 тисяч білорусів до участі у війні проти України.

Раніше у Генштабі ЗСУ говорили, що напередодні Дня Незалежності України рф може влаштувати провокації із загиблими іноземцями на білоруських полігонах, аби таким чином остаточно втягнути білорусь у війну.

Нещодавно білорусь вкотре продовжила свої військові навчання, які оголосили ще наприкінці квітня. Цього разу – до 27 серпня.

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