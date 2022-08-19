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Білорусь продовжила військові навчання

Анастасія Диняк

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Білорусь продовжила термін військових навчань до 27 серпня. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Так, навчання білоруських військових триватимуть до 27 серпня. Загалом – 17 тижнів. У моніторинговій групі наголосили, що армія Білорусі стала більш підготованою, однак досі не готова до масштабного наступу. Однією з найголовніших проблем називають «відсутність бойового досвіду».

Навчання проводять на таких полігонах:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 27.08;
  • полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район)до 26.08;
  • полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 27.08;
  • полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 26.08;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 26.08;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 26.08;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 26.08;
  • полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 27.08.

Зазначимо, розпочалися військові навчання білоруської армії 29 квітня 2022 року.

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