Білорусь продовжила військові навчання

Білорусь продовжила термін військових навчань до 27 серпня. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Так, навчання білоруських військових триватимуть до 27 серпня. Загалом – 17 тижнів. У моніторинговій групі наголосили, що армія Білорусі стала більш підготованою, однак досі не готова до масштабного наступу. Однією з найголовніших проблем називають «відсутність бойового досвіду».

Навчання проводять на таких полігонах:

227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 27.08;

полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район)до 26.08;

полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 27.08;

полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 26.08;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 26.08;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 26.08;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 26.08;

полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 27.08.

Зазначимо, розпочалися військові навчання білоруської армії 29 квітня 2022 року.