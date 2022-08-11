росія може влаштувати провокації у білорусі, аби нарешті втягнути її у війну, – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ припускають, що напередодні Дня Незалежності України росія може вдатись до провокацій на білоруському полігоні із загибеллю іноземців. Про це йдеться у заяві начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова, опублікованій у Facebook.

Олексій Громов розповів, що росіяни активно запрошують на білоруські полігони іноземців, зокрема громадян Сирії, Малі, Лаоса, Узбекистану. Відомо, що 3 серпня на аеродром «Мочулище» у Мінській області прибули перші іноземні команди від рф, Вʼєтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаосу, Таджикистану, Киргизстану, Сирії та Малі.

Нібито всі ці військові мають брати участь в «армійських міжнародних іграх-2022», які заплановані на 13-21 серпня. Однак у Генштабі ЗСУ не виключають, що за цим заходом може ховатися дещо більш небезпечне для України.

«Є підозри, що саме напередодні Дня Незалежності України росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні з загибеллю іноземців. Щоб демонізувати ЗСУ та втягнути білорусь остаточно у воєнні дії», – сказав Громов.

За його словами, росіянам вдалось завербувати близько 13 тисяч білорусів до участі у війні проти України.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня з’явилися повідомлення, що в районі аеродрому «Зябровка», який знаходиться недалеко від білоруського міста Гомель, було чути вибухи та видно спалахи.

Згодом міністерство оборони білорусі озвучило офіційну версію нічних вибухів та спалахів на цьому військовому аеродромі, заявивши, що це нібито загорілась «одна з одиниць техніки».

Зі свого боку Генштаб вже заявив, що Збройні Сили України не причетні до вибухів поблизу білоруського аеродрому «Зябровка».

Додамо, що білорусь анонсувала проведення чергових військових навчань із росією, які проходитимуть з 9 по 25 серпня.

Станом на 7 серпня російська армія розгорнула на території білорусі додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Водночас у Генштабі ЗСУ все ще вважають, що ймовірність наступу із білорусі є низькою.

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