Білоруські спеціалісти відновлюють російські літаки, – розвідка

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що білоруські спеціалісти відновлюють російські бойові літаки. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними розвідки, міністерство оборони Білорусі та уряд рф підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки.

Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі «виїзних груп» для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.

«За наявної інформацією, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та роз консервації для подальшого застосування у війні проти України», – йдеться в повідомленні.

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