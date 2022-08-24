Оркестр шотландських гвардійців заграв «Стефанію»

Оркестр шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру, привітав українців із Днем Незалежності, зігравши пісню «Стефанія» гурту Kalush Orchestra. Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Таке музичне привітання українцям оприлюднило Міністерство оборони Великобританії. На відео Оркестр шотландських гвардійців виконують пісню «Стефанія», із якою гурт Kalush Orchestra цьогоріч виграв «Євробачення».

«Сьогодні Україна відзначає 31 рік Незалежності. На честь ювілею та для вшанування українського народу Оркестр шотландської гвардії виконав пісню-переможницю Євробачення “Стефанія” на параді кінної гвардії», – йдеться в повідомленні британського Міноборони.

Окремо привітав Україну із Днем Незалежності й прем’єр Великобританії Боріс Джонсон. Він вкотре висловив свою підтримку й запевнив: Об’єднане Королівство буде з Україною «стільки, скільки потрібно».

Додамо, що саме Велика Британія від імені України буде приймати Євробачення-2023. Таке рішення Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) ухвалила через війну.

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