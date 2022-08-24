Глава міноборони білорусі дзвонив Резнікову 26 лютого і пропонував капітуляцію, – ЗМІ

У перші дні російського вторгнення міністр оборони білорусі Віктор Хренін телефонував міністру оборони України Олексію Резнікову і пропонував капітулювати. Також 24 лютого до Офісу президента України дзвонили з кремля та пропонували здатися. Про це пише Українська правда з посиланням на The Washington Post.

26 лютого 2022 року Резнікову зателефонував Хренін. Український міністр згадує, що в розмові Хренін «тремтячим голосом» сказав, що «передає послання» міністра оборони рф Сєргєя Шойгу: «Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться».

Зі свого боку Резніков сказав, що готовий прийняти капітуляцію з російської сторони.

У матеріалі також згадують попередню розмову Хреніна з Резніковим 22 лютого, тобто напередодні вторгнення. Тоді Хренін, «давши слово офіцера», запевняв, що наступу рф із території білорусі не буде.

«І він був брехуном», – зазначив Резніков.

Крім того, 24 лютого голові Офісу президента Андрію Єрмаку дзвонив колишній куратор кремля на Донбасі Дмитро Козак та вимагав здатися.

За словами Єрмака, він спочатку не міг взяти себе в руки.

«Телефон задзвонив один раз, потім ще. Він відповів. Він почув хрипкий голос Дмитра Козака, заступника глави адміністрації кремля, який народився в Україні, але давно увійшов до найближчого оточення путіна. Козак сказав, що українцям час здаватися. Єрмак вилаяв Козака і повісив слухавку», – пишуть журналісти.

Як повідомляв Львівський портал, 24 серпня, у День Незалежності, минає рівно пів року відтоді, як росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

За цей час Збройні Сили України знищили вже 45 700 російських військових, 1924 танки, 234 літаки, 199 вертольотів, 819 безпілотників та низку іншої техніки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.