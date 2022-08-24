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За пів року ЗСУ знищили 45 700 окупантів

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 45 700 військових, 1 924 танки, 234 літаки та 199 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 24 серпня загальні втрати росії становлять:

  • особового складу ‒ близько 45700 (+150) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1924 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4243 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1036 (+3) од,
  • РСЗВ ‒ 266 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 147 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 199 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 819 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3160 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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