За пів року ЗСУ знищили 45 700 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 45 700 військових, 1 924 танки, 234 літаки та 199 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 24 серпня загальні втрати росії становлять:

особового складу ‒ близько 45700 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1924 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4243 (+5) од,

артилерійських систем – 1036 (+3) од,

РСЗВ ‒ 266 (+0) од,

засоби ППО ‒ 147 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 199 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 819 (+2),

крилаті ракети ‒ 196 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3160 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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