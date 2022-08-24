За пів року ЗСУ знищили 45 700 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 45 700 військових, 1 924 танки, 234 літаки та 199 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 24 серпня загальні втрати росії становлять:
- особового складу ‒ близько 45700 (+150) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1924 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4243 (+5) од,
- артилерійських систем – 1036 (+3) од,
- РСЗВ ‒ 266 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 147 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 199 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 819 (+2),
- крилаті ракети ‒ 196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3160 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.
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Ольга Денисяка