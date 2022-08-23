З Харківщини за добу евакуювали понад 800 людей

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що з Харківщини вивезли ще понад 800 мирних мешканців. Про це вона написала у Telegram.

Так, у межах гуманітарної евакуації, за добу 22 серпня з окупованої частини Харківщини вивезли 825 людей. Серед них – 238 дітей.

Нагадаємо, також 2 серпня, з Донецької області, де зараз тривають активні бойові дії, розпочали обов’язкову евакуацію населення.

Раніше Верещук заявляла, що перед початком опалювального сезону в Донецькій області розпочнеться обов’язкова евакуація місцевих мешканців.

Також Верещук зазначила, що наразі ситуація в регіонах, які страждають від бойових дій, погіршується і з настанням осінньо-зимового опалювального періоду може максимально загостритися. За прогнозами міністерки, обов’язкову евакуацію доведеться здійснювати не лише з території Донецької області.

Крім того, президент Володимир Зеленський також наголошував, що українським громадянам, які перебувають на лінії фронту необхідно евакуюватися. Зараз під загрозою життя сотні тисяч людей.

Станом на 11 серпня з Донеччини евакуювали вже 3 908 мирних мешканців, з них – 777 дітей.