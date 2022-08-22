«Москві» нічого було робити в морі, – командувач ВМС

Командувач військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа зазначив, що російському крейсеру «Москва», який ліквідували українські військові» нічого було робити в морі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Так, за даними Неїжпапи, росіяни намагалися за допомогою крейсера закрити небо від повітряних сил України. «Москва» мала прикривати сили ППО окупантів, однак була ліквідована ЗСУ.

«З військової точки зору, цей крейсер призначений і цей клас кораблів називають «вбивцею авіаносців» – його стихія це океан, у Чорному морі такому кораблю робити нічого», – зазначив командувач ВМС.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня дві українські ракети «Нептун» влучили у крейсер «Москва», який є флагманом Чорноморського флоту Росії. Виникла пожежа і, як стверджувало оперативне командування «Південь» ЗСУ, корабель почав тонути.

Тим часом Росія не визнала, що «Москву» обстріляли українські військові, а стверджувала, що на судні здетонували боєприпаси. міноборони РФ також стверджувало, що корабель є досі на плаву і його відбуксовують до порту.

У Пентагоні зі свого боку припускали, що крейсер «Москва» все ще не під водою. Там припускали, що пошкоджений корабель можуть доставити до Севастополя на ремонт.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, вартість крейсера «Москва» оцінюють у 750 мільйонів доларів. Це є найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною.

Мати одного з російських моряків розповіла, що на ворожому крейсері «Москва» загинули щонайменше 40 людей. Є зниклі безвісті і багато поранених.

Російські чиновники та спецслужби забороняють родинам загиблих моряків розповсюджувати про них інформацію. Наразі 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, вважаються безвісті зниклими.

Відомо, що «Москва» брала участь в операції біля острова Зміїний в Одеській області і, за українськими даними, саме цьому крейсеру сказали: «Русский военный корабль, иди на ***». Водночас цей корабель також став ескізом для однойменної поштової марки.