На крейсері «Москва» загинули щонайменше 40 людей, – мати моряка

Мати одного з російських моряків розповіла, що на ворожому крейсері «Москва» загинули щонайменше 40 людей. Є зниклі безвісті і багато поранених. Про це пише «Новая газета. Европа».

Жінка розповіла, що на кілька людей зникли безвісті і багато поранених.

«Поранені переважно з відірваними кінцівками, бо були такі вибухи – і те, що здетонувало, і те, що потрапили ракети», – додала вона.

Також жінка розповіла, що в п’ятницю, 15 квітня їй зателефонував син, який був серед членів екіпажу «Москви».

«Мамо, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити в подробицях, що я бачив. Це настільки страшно… Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не кажуть усіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони РФ не хоче визнавати поразки з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії», – розповів російський моряк.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня дві українські ракети «Нептун» влучили у крейсер «Москва», який є флагманом Чорноморського флоту росії. Виникла пожежа і, як стверджувало оперативне командування «Південь» ЗСУ, корабель почав тонути.

Тим часом росія не визнала, що «Москву» обстріляли українські військові, а стверджувала, що на судні здетонували боєприпаси. міноборони рф також стверджувало, що корабель є досі на плаву і його відбуксовують до порту.

У Пентагоні зі свого боку припускали, що крейсер «Москва» все ще не під водою. Там припускали, що пошкоджений корабель можуть доставити до Севастополя на ремонт.

Як писав Львівський портал, вартість крейсера «Москва» оцінюють у 750 мільйонів доларів. Це є найдорожчою військовою втратою росії у війні з Україною.

Відомо, що «Москва» брала участь в операції біля острова Зміїний в Одеській області і, за українськими даними, саме цьому крейсеру сказали: «Русский военный корабль, иди на ***». Водночас цей корабель також став ескізом для однойменної поштової марки.

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