Росія відмовляється визнавати загиблих на «Москві»

Російська влада відмовляється визнавати загиблими 27 моряків з затонулого крейсера «Москва». Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, російські чиновники та спецслужби забороняють родинам загиблих моряків розповсюджувати про них інформацію. Наразі 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, вважаються безвісті зниклими.

Родичів моряків відмовляються приймати як у командуванні військово-морського флоту РФ та командуванні чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Натомість їх відправляють до спеціальної групи психологів та юристів.

«Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять «роз’яснювальну роботу» з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці», – йдеться у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня дві українські ракети «Нептун» влучили у крейсер «Москва», який є флагманом Чорноморського флоту Росії. Виникла пожежа і, як стверджувало оперативне командування «Південь» ЗСУ, корабель почав тонути.

Тим часом Росія не визнала, що «Москву» обстріляли українські військові, а стверджувала, що на судні здетонували боєприпаси. міноборони РФ також стверджувало, що корабель є досі на плаву і його відбуксовують до порту.

У Пентагоні зі свого боку припускали, що крейсер «Москва» все ще не під водою. Там припускали, що пошкоджений корабель можуть доставити до Севастополя на ремонт.

Як повідомляв Львівський портал, вартість крейсера «Москва» оцінюють у 750 мільйонів доларів. Це є найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною.

Мати одного з російських моряків розповіла, що на ворожому крейсері «Москва» загинули щонайменше 40 людей. Є зниклі безвісті і багато поранених.

Відомо, що «Москва» брала участь в операції біля острова Зміїний в Одеській області і, за українськими даними, саме цьому крейсеру сказали: «Русский военный корабль, иди на ***». Водночас цей корабель також став ескізом для однойменної поштової марки.