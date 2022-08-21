ЗСУ змусили окупантів відступити на чотирьох напрямках

На 179 добу війни ЗСУ відбили чотири наступи російських окупантів, також кілька штурмів і невдалих розвідок боєм. Разом із тим ворог має частковий успіх на напрямках Лозівський – Піски та Васильки – Благодатне. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 21 серпня.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Також противник обстріляв зі ствольної артилерії райони населених пунктів Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області і Будки та Іскрисківщина Сумської області.

За даними Генштабу, росія закриває окремі ділянки свого повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях з 22 по 25 серпня.

На Харківському напрямку агресор обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руськи Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини. Загарбники поповнюють свої запаси боєприпасів.

Провели розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мали, відійшли.

Намагались вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнали втрат та відступили.

На Краматорському напрямку окупанти продовжили обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку задіяно різнокаліберну ворожу артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми та авіацію – біля Зайцевого, Бахмута і Соледара.

російські війська вели наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк. Отримали жорстку відсіч та відступили.

На Авдіївському напрямку ворог використав ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка та Піски.

Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Водяного і Красногорівки. Невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак – Опитне, відійшов.

«Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив», – кажуть у Генштабі.

Водночас на напрямку Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку рашисти обстрілювали території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Задіяли авіацію для удару поблизу Новомихайлівки. Здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.

На Запорізькому напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії були поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював військові та цивільні обʼєкти по лінії зіткнення. Завдав авіаударів біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.

Наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка – Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх.

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