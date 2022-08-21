На півдні ЗСУ відбили штурм у напрямку Потьомкіного, але біля Благодатного бої тривають

Українські військові вигнали окупантів від села Потьомкіне, що на межі Херсонської і Дніпропетровської областей, але бої біля Благодатного, що на Миколаївщині, тривають. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Мотострілецький взвод росіян за підтримки двох БМП здійснював штурм у напрямку Потьомкіного. Успіху не мав і з втратами відійшов.

Водночас на Миколаївщині тривають бої у напрямку села Благодатне, південну околицю якого встигли захопити рашисти.

Ворог проводить повітряну розвідку. У районі Високопілля, що біля згаданого Потьомкіного, українські військові збили безпілотник «Орлан-10».

Внаслідок обстрілів російської артилерії Нікопольського району на одному з підприємств сталася пожежа, знищено обладнання. В місті понівечена школа, зупинка транспорту, зруйновано один житловий будинок зруйновано, ще близько двох десятків – пошкоджено. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач.

У ніч на 21 серпня рашисти завдали два ракетні удари. По Миколаєву з зенітно-ракетних систем С-300 вдарено по кількох районах міста, вражено об’єкти промислової та військової інфраструктури. Без людських втрат.

По Одещині з акваторії Чорного моря загарбники випустили п’ять ракет «Калібр». Дві із них збила ППО, ще три – поцілили в одне з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Там ракети влучили в зерносховище та відкриті поверхні. Постраждалих немає.

В Чорному морі вороже корабельне угруповання на бойовому чергуванні збільшено до двох великих десантних кораблів та п’ятьох ракетоносіїв із загальною кількістю понад 30 ракет типу «Калібр».

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