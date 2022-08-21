В Чорному морі окупанти зосередили понад 30 ракет «Калібр»

Флот російської окупаційної армії збільшив свою присутність в акваторії Чорного моря. Напоготові ворог тримає більше 30 крилатих ракети типу «Калібр». Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Так, станом на 15:00 год. неділі, 21 серпня, росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два великі десантні кораблі та п’ять ракетоносіїв із загальною кількістю понад 30 ракет типу «Калібр».

Вранці було відомо, що сумарний залп ворожого флоту становив близько 20 «Калібрів».

«Зважаючи на нагнітання імовірних загроз через наближення визначної державної дати, будьте особливо уважні і обережні. Дотримуйтесь алгоритмів дій при сигналах повітряної тривоги, не наражайте себе на зайву небезпеку на узбережжі, будьте свідомі і відповідальні у ставленні до інформації, справ, людей та власного життя», – наголошують українські військові.

Нагадаємо, 23-24 серпня, у День прапора і День Незалежності, українців закликають особливо дотримуватись правил безпеки і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У ці дні, кажуть в Офісі президента, російські окупаційні війська спробують обстріляти низку українських міст, щоб компенсувати свої невдачі на війні і відплатити за «бавовну» в Криму.

Президент Володимир Зеленський теж вважає, що до Дня Незалежності України росія може вчинити «щось особливо гидке й жорстоке».

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