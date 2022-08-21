Повітряні Сили збили два російські «Калібри», випущені з Чорного моря

У ніч на неділю, 21 серпня, російські окупаційні війська випустили з акваторії Чорного моря дві крилаті ракети «Калібр». Усіх їх збили українські військові. Про це йдеться на сторінці Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Так, близько 03:00 год. ночі з акваторії Чорного моря рашисти випустили дві крилаті ракети «Калібр». Через це майже по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування «Південь» знищив ці ворожі ракети.

Зазначимо, що після шторму у Чорному морі росія збільшила своє корабельне угруповання до 15 одиниць. Напоготові тут зараз є два надводні і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу «Калібр», а також два великі десантні кораблі.

Нагадаємо, вартість однієї ракети «Калібр» оцінюють у 6,5 млн доларів. За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні росія витрачає близько 400 мільйонів доларів.

Найбільші витрати йдуть якраз на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

Загалом по Україні російська федерація випустила вже більше 3000 ракет.

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