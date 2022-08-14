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Українські веслувальники завоювали перше «золото» ЧЄ у Мюнхені

Анастасія Диняк

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Паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюд вибороли золоту медаль на мультиспортивному чемпіонаті Європи, що триває у Німеччині. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Так, змішаний екіпаж українських паравеслувальників Світлани Богуславської та Ярослава Коюди приніс Україні перемогу у фіналі двійок парних на мультиспортивному чемпіонаті Європи.

Українські спортсмени показали результат у 8.53,72 у класі PR2 Mix2X. Зазначимо, це перше «золото» України у Мюнхені і п’ята медаль загалом.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту у Римі українські спортсмени здобули вже п’ять золотих медалей.

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