Українські веслувальники завоювали перше «золото» ЧЄ у Мюнхені

Паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюд вибороли золоту медаль на мультиспортивному чемпіонаті Європи, що триває у Німеччині. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Так, змішаний екіпаж українських паравеслувальників Світлани Богуславської та Ярослава Коюди приніс Україні перемогу у фіналі двійок парних на мультиспортивному чемпіонаті Європи.

Українські спортсмени показали результат у 8.53,72 у класі PR2 Mix2X. Зазначимо, це перше «золото» України у Мюнхені і п’ята медаль загалом.