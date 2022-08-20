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Російський дипломат в Австрії закликав знищити українців

Ольга Денисяка

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Міністерство закордонних справ України вимагає від Австрії визнати представника Росії Михайла Ульянова персоною нон грата за заклик «не щадити українське населення». Про це у своєму Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Так, російський дипломат опублікував відповідь на твіт Володимира Зеленського з подякою США за військову допомогу та написав: «Жодного милосердя українському населенню». Публікація викликала обурення і згодом Ульянов видалив публікацію і наголосив, що його неправильно зрозуміли.

Україна відреагувала на заклики представника Росії та закликала Австрію втрутитися в ситуацію

«Посол Росії Михайло Ульянов закликає ліквідувати українську націю. Цю мову геноциду не можна терпіти. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію оголосити його персоною нон грата», – наголосив речник МЗС України Ніколенко.

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