Російський дипломат в Австрії закликав знищити українців

Міністерство закордонних справ України вимагає від Австрії визнати представника Росії Михайла Ульянова персоною нон грата за заклик «не щадити українське населення». Про це у своєму Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Так, російський дипломат опублікував відповідь на твіт Володимира Зеленського з подякою США за військову допомогу та написав: «Жодного милосердя українському населенню». Публікація викликала обурення і згодом Ульянов видалив публікацію і наголосив, що його неправильно зрозуміли.

Україна відреагувала на заклики представника Росії та закликала Австрію втрутитися в ситуацію

«Посол Росії Михайло Ульянов закликає ліквідувати українську націю. Цю мову геноциду не можна терпіти. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію оголосити його персоною нон грата», – наголосив речник МЗС України Ніколенко.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria – to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022