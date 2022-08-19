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У Харкові розібрали завали після російського обстрілу

Анастасія Диняк

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У Харкові рятівники закінчили розбирати завали гуртожитку в Слобідському районі. Серед загиблих є дитина. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Харківщини.

Так, станом на 13:00 год. п’ятниці, 19 серпня, пошуково-рятувальні роботи у гуртожитку завершені. На місці працювали 40 людей особового складу ДСНС та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Загалом з-під завалів дістали тіла шістьох загиблих, серед них – дитина. За даними проєкту «Меморіал», росіяни вбили 13-річного Якова Череватенка, учня школи №20. Під час влучання ракети дитина спала. Його мати вижила і перебуває у тяжкому стані в реанімації.

«Яша був веселою дитиною. Полюбляв комп’ютерні ігри, записував відео», – йдеться в повідомленні.

Під час обстрілу врятували дев’ятьох людей, двоє з них — діти.

Нагадаємо, 18 серпня росіяни знову обстріляли Харків. У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверховий гуртожиток. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, там загинули 2 людини загинули, 18 – отримали поранення, в тому числі 2 дитини.

Серед загиблих була й мати спортсменки Катерини Табашник.

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