У Харкові розібрали завали після російського обстрілу

У Харкові рятівники закінчили розбирати завали гуртожитку в Слобідському районі. Серед загиблих є дитина. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Харківщини.

Так, станом на 13:00 год. п’ятниці, 19 серпня, пошуково-рятувальні роботи у гуртожитку завершені. На місці працювали 40 людей особового складу ДСНС та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Загалом з-під завалів дістали тіла шістьох загиблих, серед них – дитина. За даними проєкту «Меморіал», росіяни вбили 13-річного Якова Череватенка, учня школи №20. Під час влучання ракети дитина спала. Його мати вижила і перебуває у тяжкому стані в реанімації.

«Яша був веселою дитиною. Полюбляв комп’ютерні ігри, записував відео», – йдеться в повідомленні.

Під час обстрілу врятували дев’ятьох людей, двоє з них — діти.