Масштабні обстріли Харкова і Краснограда: десятки загиблих і поранених

Ввечері 17 серпня і вранці 18 серпня російські окупаційні війська масовано обстріляли Харків та місто Красноград. Під ударом опинились житлові райони. Наразі відомо про 12 загиблих та 37 поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

«Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми», – написав він.

За його словами, 17 серпня близько 21:30 год. російська ракета, ймовірно «Іскандер», влучила у триповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Будівля майже повністю зруйнована, сталася масштабна пожежа. За останніми даними, під завалами загинули 7 людей. Ще 17 осіб поранені, в тому числі 11-річна дитина.

Орієнтовно о 04:30 год. ранку ворог із Бєлгорода випустив ще 8 ракет у напрямку Харківщини. «Прильоти» зафіксовані у Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджено будівлі та об’єкти інфраструктури, здійнялись пожежі.

«У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверховий гуртожиток. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз 2 людини загинули, 18 – отримали поранення, в тому числі 2 дитини», – відзначив Олег Синєгубов.

Гуртожиток у Слобідському районі Харкова після удару росіян

Як уточнили у ДСНС, після обстрілу гуртожитку загинули вже 3 людей, в тому числі 13-річний хлопчик. 8 людей вдалося врятувати.

Також близько 04:00 год. ранку російські загарбники вдарили ракетами по місту Красноград, що на межі з Полтавською областю. Загинули 2 місцевих жителів, стільки ж дістали поранення. Серед поранених є 12-річна дитина.

У місті зруйновано житлові будинки, більше десятка будівель пошкоджено.

Остаточні руйнування та втрати серед цивільного населення ще встановлюються.

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Фото: Олег Синєгубов, ДСНС