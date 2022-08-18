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У Харкові росіяни вбили матір української легкоатлетки Табашник

Анастасія Диняк

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Унаслідок російського обстрілу Харкова загинула мати спортсменки Катерини Табашник. Про це вона повідомила в Instagram.

Так, у четвер, 18 серпня, росіяни знову обстріляли Харків. У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверховий гуртожиток. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, там загинули 2 людини загинули, 18 – отримали поранення, в тому числі 2 дитини.

Серед загиблих була й мати спортсменки Катерини Табашник.

«Руський мир забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу», – написала спортсменка.

Окрім того, Катерина також позначила російських спортсменів — Іллю Іванюка та Марію Ласіцкене.

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