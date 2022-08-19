Сергій Притула: «ЗСУ отримуватиме ексклюзивні супутникові знімки за будь-яких погодних умов»

Український шоумен, гуморист і волонтер Сергій Притула пояснив критикам, що кошти українців, які збирали для купівлі «Байрактарів», пішли на купівлю справжнього супутника для ЗСУ і доступу до бази даних супутникових знімків:

«Вчора я дізнався, що в Україні є сотні експертів у сфері космічної галузі!

Вони ніколи не запускали ракети в космос, вони ніколи не купували супутників, але рівень їхньої експертизи зашкалює так, що не дочекавшись розширеного прес-релізу по угоді, вони наввипередки побігли шукати #зраду у, насправді, історичному для Держави кейсі.

Я не дивуюсь півнику шарію, який тупо бреше у кожному слові, у нього робота така – працювати на російську аудиторію і невілювати здобутки українського волонтерського руху. Але коли подібні меседжі у суспільство несуть ті, хто, наче як позиціонує себе патріотами, то я не зовсім розумію, для кого ви стараєтесь?

Поки мільйони українців тішились, що волонтерський фонд забезпечив країну космічними технологіями, якими Україна ніколи не володіла, і яких не має росія, ви гралися в політику і намагались знецінити як роботу моєї команди, так і усіх, хто сприяв тому, що угода відбулась! Мені вас шкода. Ви не вмієте радіти за чиїсь успіхи крім своїх і, на жаль, навіть війна не стала причиною того, щоб ви зрозуміли, що зараз немає «моїх» чи «твоїх», а є тільки НАШІ успіхи! Тому, наразі, залишу вас наодинці із вашою жалюгідністю, а для усіх тих хто пишається нашим спільним здобутком трохи деталей по угоді.

Для чого Україні і ЗСУ супутник?

Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі. Ці знімки допомагають краще планувати операції, а отже, ефективніше нищити ворога.

То це покупка чи оренда?

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.

Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України – аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну. Це юридична процедура, яка займає певний час, адже потребує дотримання необхідних норм, внесення змін до реєстрів тощо.

Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника.

Згідно з угодою, супутник застрахований. Якщо з ним щось станеться до завершення гарантованого строку експлуатації, компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.

Як це працює?

На відміну від оптичного супутника, який може працювати тільки вдень та у чистому небі, SAR супутник діє як ліхтар — він «підсвічує» поверхню землі власними радіохвилями. Тому для зйомки неважливі перешкоди, ніч, хмари, дощ, туман, задимленість. SAR супутник «пробиває» все своїми радіохвилями.

Періодичність прольотів.

Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу.

Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE. Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.

Роздільна здатність.

Від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів.

Швидкість отримання даних.

Іноземні партнери дійсно забезпечують Україну супутниковими знімками, але із затримкою.

Завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. За умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага.

Ще раз уклінно дякую компанії-продавцю супутника ICEYE, команді EOS Data Analytics за експертизу і особисто Максу Полякову за сприяння нашому проекту.

P.S. Вчора мене порвав комент якогось чоловіка «офігіти, моїх 74 гривні в космосі»!!!

У те що ми зробили важко повірити, але це трапилось!

Бо ми українці! І для нас немає нічого неможливого! Непереможні, коли об’єднані!»

Нагадаємо, 22 червня фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на купівлю трьох безпілотників «Байрактар» для ЗСУ. 600 млн грн українці зібрали всього лише за три дні.

За ці кошти можна було придбати чотири безпілотники, втім турецька компанія Baykar, вражена неабиякою згуртованістю українців, вирішила дати безкоштовно три безпілотники. 18 серпня стало відомо, що за гроші українців для ЗСУ купили супутник.

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