Ердоган пропонував Зеленському організувати рандеву із Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що під час переговорів у Львові запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести у Туреччині його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив журналістам літаку після повернення зі Львова, пише Українська правда.

«З паном Зеленським ми обговорили всі аспекти наших двосторонніх відносин. Я ще раз заявив, що наша солідарність та підтримка територіальної цілісності та суверенітету України продовжуватимуться. Так само, як я сказав панові Путіну під час свого візиту до Сочі. Я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними», – заявив Ердоган.

Президент Туреччини також повідомив, що хотів би обговорити з Путіним ситуацію на Запорізькій АЕС.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Володимир Зеленський після зустрічі із Ердоганом заявив, що: «перемовини з росіянами можливі, коли вони залишать Україну».

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що представників України «ніхто не схиляв до поступок на користь Росії».

На зустрічі також обговорили розширення двосторонніх відносин, теми оборонної взаємодії та подальшу співпрацю в цьому, а також ситуацію навколо Запорізької АЕС.

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