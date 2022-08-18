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Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінювання кількох об’єктів у Львові

Андрій Котенський

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Правоохоронці Львова перевіряють інформацію від аноніма про замінування головного залізничного вокзалу Львова, а також ряду міських ринків. Про це Львівському порталу підтвердили у пресслужбі поліції Львівщини.

За словами речниці поліції Львівщини Світлани Добровольської, громадян закликають не піддаватися паніці, адже на всіх об’єктах вже працюють всі відповідні служби.

«Наразі обстежено абсолютну більшість об’єктів і жодних підозрілих предметів не виявлено. Правоохоронці вживаються всіх заходів для встановлення особи псевдомінера», – повідомила Світлана Добровольська.

Як відомо на Львівщину прибув Президент України Володимир Зеленський. Тут у нього запланована зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та Генеральний секретарем ООН Антоніу Гутеррешом на якій обговорюватимуть кроки про припинення війни.

Генсек ООН прибув до Львова напередодні. Президент Туреччини під час візиту до Львова планує обговорюватиме кроки для припинення війни росії проти України «дипломатичним шляхом».

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