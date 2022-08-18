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На Львівщині закрили вісім шкіл, на черзі – ще 12

Наталя Дуляба

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Через недостатню кількість учнів у Львівській області вирішили закрити вісім шкіл. Найближчим часом мають ухвалити відповідні рішення ще стосовно 12 шкіл. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Як пояснюють в обласному департаменті освіти, головною причиною закриття шкіл є брак учнів. Так, у селах на Львівщині є школи, де загалом вчились до 10 учнів. Є й такі заклади, куди батьки не хочуть більше віддавати свою дитину.

«Зараз батьки зацікавлені в якісній освіті. Школа, яка має малу кількість учнів, не має перспектив для розвитку дитини. Наприклад, коли всі класи вчить одна або дві вчительки. Звичайно, що вкладати кошти у фінансування таких шкіл недоцільно. І є момент відносно соціалізації учнів – дитині, яка провчилася у класі з двома-трьома дітьми, а в п’ятий клас йде у школу у повноцінний клас, дуже важко адаптуватися, виникають проблеми з комунікацією», – розповіла начальниця відділу дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної роботи департаменту освіти і науки Львівської ОВА Ірина Сислюк.

За її словами, школу можна закрити виключно тоді, коли є відповідне рішення місцевих органів влади. Наразі є рішення про закриття 8 шкіл: п’ятьох філій і трьох початкових шкіл.

Втім через брак учнів на Львівщині збираються закрити ще 12 шкіл. Зробити це мають ще до кінця серпня.

Львівський портал звернувся в обласну адміністрацію з проханням надати перелік шкіл, які закривають. Отримавши відповідь, ми додамо цю інформацію.

Що робити з вивільненими шкільними приміщеннями, має вирішити місцева влада. Громадам рекомендують використовувати їх для позашкілля, організовуючи різні гуртки та клуби.

Нагадаємо, торік перед 1 вересня на Львівщині також закрили два десятки сільських шкіл, стільком закладам понизили ступінь. Причиною цьому теж був брак учнів та значні проблеми з фінансуванням.

Як відомо, на одного учня держава виділяє 15-25 тисяч грн на рік, проте в школах, де навчається мало дітей, ці витрати становлять 65-85 тисяч грн, а іноді перевищують навіть 100 тисяч грн.

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