До 1 вересня на Львівщині закриють близько 20 сільських шкіл

До 1 вересня 2021 року у Львівській області закриють близько 20 шкіл та ще стільки ж – понизять у ступені. Таке рішення прийняли деякі місцеві громади через труднощі з фінансуванням шкіл, де вчиться мало дітей. Про це Львівському порталу повідомила начальниця відділу дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної роботи департаменту освіти ЛОДА Ірина Сислюк.

За її словами, зараз школи Львівщини мають 200 млн грн недостачі фінансування. До кінця року деяким школам може не вистачити коштів на виплати заробітної плати вчителям. Відтак, аби вирішити цю проблему, в області запланована оптимізація шкіл. Наразі планують закрити 21 школу, ще стільки ж – понизять у ступені. Однак остаточне рішення прийматимуть сесії місцевих рад.

Посадовиця пояснює, що в середньому, на одного учня держава у рік виділяє 15-25 тисяч гривень, проте в школах, де навчається мало дітей, ці витрати становлять 65-85 тисяч, а іноді і перевищують 100 тисяч гривень.

Учнів таких шкіл скерують у найближчі навчальні заклади, а на уроки їх будуть довозити шкільними автобусами.

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«Організація підвезення дітей – це повноваження місцевих органів влади та керівників навчальних закладів, яким належать «школярики». Наразі ми організовуємо тендер на закупівлю шкільних автобусів і літом закупимо автобуси, які скеруємо до територіальних громад», – пояснює Ірина Сислюк.

Також місцеві громади мають прийняти рішення щодо звільнення чи переведення в інші школи вчителів, що працювали у закладах, які закриватимуть.

«Зазвичай в таких випадках вчителям пропонують роботу в найближчих школах, які є на території громади. Як показує практика, більшість вчителів погоджуються на такі пропозиції, однак бувають випадки, коли відмовляються. Якщо це людина пенсійного віку, то йде на заслужений відпочинок, а якщо молодший, то шукає інші варіанти забезпечення роботою», – зазначає посадовиця.

Так, до 1 вересня планують закрити такі школи:

Тростянецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ) Верхобужський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ) Трудовацький заклад загальної середньої освіти І ступеню (Золочівська ОТГ) Підгородненський загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ) Крив’янський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ) Погарський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ) Климецький заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ) Дубрівський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ) Дев’ятирська школа загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ) Голокам’янська школа загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ) Шарпанецька загальна школа І ступеню (Сокальська ОТГ) Тур’є-Горішнянська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ) Смеречанська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ) Дністрицька школа І ступеню (Стрілківська ОТГ) Головецько-Золотнівська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ) Верхньоволосянська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ) Судововишнянська загально освітня школа І ступеню (Судововишнянська ОТГ) Великомокрянський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів І (Судововишнянська ОТГ) Липинська загально освітня школа І ступеню (Яворівська ОТГ) Волелюбинська загально освітня школа І ступеню (Яворівська ОТГ) Кліцківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Комарнівська ОТГ)

Понизять у ступені такі школи:

Буковинська загально освітня школа І-ІІ ступенів (Боринська ОТГ) Кирилівська загально освітня школа І-ІІ ступенів (Боринська ОТГ) Яблунівська загально освітня школа І-ІІ ступенів (Боринська ОТГ) Росохацький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ) Задільський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ) Довжківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ) Орявський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ) Риківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ) Плавя-Бринівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ) Сможенський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ) Старосільський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Рава-Руська ОТГ) Матівська загально освітня школа І-ІІ ступенів (Сокальська ОТГ) Ульвівський навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів (Сокальська ОТГ) Телязька загально освітня школа І-ІІ ступенів (Сокальська ОТГ) Тудорковицький навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів (Сокальська ОТГ) Лопушанка-Хомина загально освітня школа І-ІІ ступенів (Стрілківська ОТГ) Грушівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Яворівська ОТГ) Оселівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Яворівська ОТГ) Сарнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Яворівська ОТГ) Татаринівський навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів (Комарнівська ОТГ) Монастирецький навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів (Комарнівська ОТГ)

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