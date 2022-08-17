Усик у козацькому однострої та заспівав «Червону калину»

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вийшов на дуель поглядів із британцем Ентоні Джошуа у козацькому однострої та заспівав публіці гімн Січових Стрільців – «Червону калину», що стала символом спротиву українського народу російським окупантам.

Реваншний поєдинок між Усиком та Джошуа відбудеться в ніч із на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome.

Usyk VS Anthony Joshua 2 c’est ce samedi soir et ça va péter 👀🔥pic.twitter.com/QGExny7fkO — Ilies Mkt (@IliesMkt) August 17, 2022

Початок 12-ти раундового поєдинку о 01:00, за київським часом. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO та вакантний титул The Ring.

Призовий фонд двобою становить близько 40 мільйонів доларів, утім гонорар буде розподілено порівну.

Цікаво, що Усик власним коштом подарував права на трансляцію чемпіонського двобою для українців.

Як відомо, у ніч на неділю 25 вересня 2021 року Олександр Усик декласував Ентоні Джошуа і забрав його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Також нагадаємо, що у травні 2020 року Олександр Усик та боксер Василь Ломаченко потрапив до бази «Миротворця» за зйомки у пропагандистському російському фільмі, де йшлося про те, що рашисти і українці – єдиний народ.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року Олександр Усик заявив, що гордий бути українцем.

У березні стало відомо, що Олександр Усик отримав дозвіл від міністра спорту України покинути країну під час війни аби розпочати тренувальні збори до літнього матчу-реваншу з Ентоні Джошуа.

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