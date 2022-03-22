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Усик виїде із України для підготовки поєдинку із Джошуа

Андрій Котенський

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Українському боксерові й чемпіону світу в суперважкій вазі Олександру Усик погодили участь у бою з екс-чемпіоном Ентоні Джошуа, пише Українська правда із посланням на дані спортивного оглядача Майка Коппінджера.

Усик розпочне тренувальний збір за межами України.

«Олександр Усик отримав дозвіл від міністра спорту України покинути країну під час війни аби розпочати тренувальні збори до літнього матчу-реваншу з Ентоні Джошуа в об’єднавчому поєдинку у суперважкій вазі», – йдеться у повідомленні.

Раніше промоутери Джошуа говорили про червень як можливу дату проведення поєдинку.

Раніше повідомлялось, що український боксер Василь Ломаченко став членом батальйону територіальної оборони. Усик на початку російського вторгнення назвав український народ «наймогутнішим у світі».

9 березня будинок боксера у Ворзелі зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів.

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