На Львівщину переїхали понад 200 підприємств

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, на Львівщину переїхали 203 підприємства, 130 із них уже працюють Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Найбільше підприємств, які переїхали на Львівщину, у галузях:

легка промисловість – 39;

торгівля – 36;

машинобудування – 23;

металообробка – 23;

харчова промисловість – 21;

хімічна промисловість – 13.

Крім того, на Львівщину, переїхало 11 компаній медичної галузі, будівництва – 9, меблевої промисловості – 7 та 21 підприємство інших галузей.

Одним із перших підприємств, яке переїхало на Львівщину із Харкова і взяло участь у державній програмі реолокації є «ІМЕКС МАКС». Компанія займається виробництвом антисептиків, мийних засобів, парфумів, косметичних засобів та інших господарських товарів.

За інформацією ЛОВА, на території Львівського району планують розпочати будівництво нового заводу хлібобулочних виробів. На виробництві працюватиме близько 1000 людей. Попередньо, мережа заводів та точок продажу в основному була зосереджена у Харкові та Києві.

Нагадаємо, що компанія Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) анонсувала нову Програму підтримки релокованих підприємств України. Для компаній, що переїдуть на Львівщину, передбачено близько 0,5 мільйона доларів безповоротної фінансової підтримки.

Також підприємства, які переїдуть на Львівщину, можуть отримати по 100 тисяч гривень.

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