Підприємства, які переїдуть на Львівщину, отримають по 100 тис. грн

У Львівській області напрацювали програму підтримки бізнесу на час воєнного стану. Мова йде про додаткову фінансову допомогу для підприємств, що переїхали на Львівщину. Про це заявив на сторінці у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За умовами програми, область надасть одноразову безповоротну фінансову допомогу бізнесу, який переїхав на Львівщину чи веде тут діяльність. Програма реалізовуватиметься у період воєнного стану. Першочергово у неї заклали 50 мільйонів гривень.

Програма розрахована на три основні завдання:

Надання безповоротної фінансової допомоги виробничим підприємствам, які перемістились у Львівську область Такий бізнес може отримати 100 тисяч гривень. Додатково підприємство може отримати ще 100 тисяч гривень, якщо створить не менше ніж 20 нових робочих місць.

Надання ваучерної підтримки мікро та малим підприємствам на маркетингові послуги або сертифікацію продукції Це завдання більше стосується експортерів. Передбачено надання не більше ніж 50 тисяч гривень на маркетинговий ваучер, не більше ніж 80 тисяч гривень – на ваучер для сертифікації.

Безповоротна фінансова допомога на закупівлю обладнання у галузі легкої та харчової промисловості, для машинобудівних підприємств Бізнес може отримати 500 тисяч гривень, якщо створить не менше ніж 5 робочих місць.

Голова ОВА зауважив, що в рамках програми допоможуть фінансово мінімум 250 підприємствам. Це дозволить додатково створити 2,5 тисячі робочих місць

Водночас у пресслужбі Львівської облради зазначили, що скористатися програмою можуть також підприємства, які ще впродовж двох років вели господарську діяльність на Львівщині. Основна вимога – реєстрація бізнесу на території області. Щоб стати учасником програми підприємець повинен подати заявку. Обласна військова адміністрація розгляне усі запити, затвердить учасників програми, після цього відбудуться виплати коштів.

За даними Львівської обласної військової адміністрації, станом на 1 квітня, опрацьовано понад 280 заявок про релокацію бізнесу на Львівщину, повністю перевезено 36 підприємств, 11 виробництв розпочали роботу на новому місці.

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