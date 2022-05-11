На підтримку релокованих на Львівщину підприємств дадуть 0,5 мільйона доларів

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) анонсує нову Програму підтримки релокованих підприємств України. Для компаній, що переїдуть на Львівщину, передбачено близько 0,5 мільйона доларів безповоротної фінансової підтримки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Так, WNISEF виділить близько 500 тисяч доларів безповоротної фінансової допомоги для малих та середніх підприємств, які перенесли свою бізнес-діяльність із зони бойових дій на Львівщину.

Програма має максимально спрощені бюрократичні процедури, і за сам лише факт формальної перереєстрації підприємницької діяльності у Львівську область, військова адміністрація та WNISEF виділять окремо по 100 тисяч гривень безповоротної фінансової допомоги.

Водночас якщо релоковане підприємство створить 20 нових робочих місць, то отримає вже 200 тисяч гривень.

Процес реєстрації та відбору учасників цієї програми координує департамент економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Усі зацікавлені можуть писати на пошту [email protected] чи на сторінку у Facebook.

Свої заявки вже подали деякі релоковані підприємства. Завдяки реалізації цієї програми на Львівщині планують створити більш як 2500 нових робочих місць.

«Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну WNISEF продовжив свою діяльність, фокусуючись на підтримці малих та середніх підприємств України. Забезпечення активного функціонування бізнесу, особливо того, який через загрозу воєнних дій був вимушений релокуватись у західні регіони країни, є запорукою економічного відновлення завдяки створенню робочих місць та сплаті податків, що є критичним для функціонування країни під час війни», – зазначив координатор Програми підтримки релокованого бізнесу WNISEF Петро Кочерган.

Додамо, що офіційно на Львівщину вже переїхали більше сотні підприємств із регіонів, де тривають активні бойові дії. Найбільше компаній працюють у галузях машинобудування, легкої промисловості та металообробки. Роботу вже розпочали понад 50 із них.

Довідково: Western NIS Enterprise Fund – фонд із капіталом у 150 мільйонів доларів, наданих урядом США. Його заснували в 1994 році, щоб підтримати приватизовані та приватні підприємства, а також підприємців в Україні, Молдові та Білорусі.

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