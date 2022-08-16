Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників

До України повернули ще 19 тіл загиблих захисників. Повернення проводять відповідно до норм Женевської конвенції. Про це йдеться в Телеграмі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників», – йдеться в повідомленні.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

Зазначимо, що станом на середину серпня до України вже повернули тіла 522 захисників, які були у списках зниклих безвісти.

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