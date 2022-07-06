На Львівщині рідні безвісти зниклих військових можуть отримати безкоштовний супровід адвоката

Юристи офісу підтримки родин військовослужбовців при Львівській обласній військовій адміністрації безкоштовно надають адвокатський супровід для рідних зниклих безвісти військових. Про це Львівському порталу повідмили в пресслужбі ЛОВА.

Зазначається, що це – можливість для родин військових не витрачати кошти на послуги приватних адвокатів, а отримати допомогу безкоштовно.

«Адвокатський супровід на усіх етапах для рідних зниклих безвісти військових, а це фахова консультація, підготовка заяви, звернення у суд та представлення інтересів, безкоштовно надають юристи Офісу підтримки родин військовослужбовців при Львівській обласній військовій адміністрації», – йдеться в повідомленні.

В Офісі наголошують – кожен випадок, з яким звертаються рідні безвісти зниклих військовослужбовців, є індивідуальним та потребує різного алгоритму вирішення проблеми. Тому спочатку надається первинна юридична консультація і визначається подальший план дій.

Щодня у будні з 10:00 до 18:00 год. в Офісі підтримки родин військових (м. Львів, вул. Коперника, 17) працюють представники Ради адвокатів Львівщини. Усі послуги сім’ям військовослужбовців надаються безоплатно.

Також консультацію юриста можна отримати за телефоном гарячої лінії Офісу підтримки родин військовослужбовців 068 260 68 15.

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