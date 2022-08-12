ОСТАННІ НОВИНИ

Україна вже повернула тіла 522 захисників, яких вважали безвісти зниклими

Анастасія Диняк

|

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомим, що до України вже повернули тіла 522 захисників, які були у списках зниклих безвісти, передає Українська правда.

«Є точна цифра тіл наших захисників, які ми забрали, 522 тіла нам вдалося забрати. Ми забираємо (тіла – ред.) з різни напрямків, не тільки з Донецького напрямку, ми забираємо з напрямку Луганського, Харківського», – зазначив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Котенко запевнив, що Україна працює над тим, щоб забрати всі тіла загиблих. Він також уточнив, що на сьогодні перемовини з окупантами ведуться не напряму, а через Міжнародний Червоний Хрест.

У липні віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що за час повномасштабної війни з росією Україні вдалося повернути тіла понад 400 загиблих захисників.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові юристи безкоштовно надають адвокатський супровід для рідних зниклих безвісти військових. Це можливість для родин військових не витрачати кошти на послуги приватних адвокатів, а отримати допомогу безкоштовно.

Щодня у будні з 10:00 до 18:00 год. в Офісі підтримки родин військових (м. Львів, вул. Коперника, 17) працюють представники Ради адвокатів Львівщини. Також консультацію юриста можна отримати за телефоном 068 260 68 15.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

всі статті
Львівський портал