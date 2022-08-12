Україна вже повернула тіла 522 захисників, яких вважали безвісти зниклими

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомим, що до України вже повернули тіла 522 захисників, які були у списках зниклих безвісти, передає Українська правда.

«Є точна цифра тіл наших захисників, які ми забрали, 522 тіла нам вдалося забрати. Ми забираємо (тіла – ред.) з різни напрямків, не тільки з Донецького напрямку, ми забираємо з напрямку Луганського, Харківського», – зазначив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Котенко запевнив, що Україна працює над тим, щоб забрати всі тіла загиблих. Він також уточнив, що на сьогодні перемовини з окупантами ведуться не напряму, а через Міжнародний Червоний Хрест.

У липні віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що за час повномасштабної війни з росією Україні вдалося повернути тіла понад 400 загиблих захисників.

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