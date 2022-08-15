На війні загинув львів’янин Сергій Корольов

У бою із російськими окупантами загинув 49-річний львів’янин Сергій Корольов, який був ветераном АТО. У вівторок, 16 серпня, Львів проведе в останню путь свого Героя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Із початком повномасштабного вторгнення росії Сергій Корольов служив у лавах 68 окремої єгерської бригади Корпусу резерву. Загинув 13 червня.

Поховають львів’янина на Личаківському кладовищі 16 серпня. Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує на цвинтар за таким маршрутом:

Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж усього руху похоронної процесії вивісять прапори із чорною стрічкою.

Довідково: Сергій Корольов (06.07.1973 – 13.06.2022) народився і виріс у Львові. Закінчив СЗШ №48. Вищу освіту здобув у тодішній Львівському технікумі промислової автоматики, здобувши спеціальність «технік-електрик». Після навчання вступив на військову службу.

У 2015-2018 роках захищав Україну у зоні проведення Антитерористичної операції на сході України. Із початком повномасштабного вторгнення росії вступив до лав Збройних Сил України. Виконував бойові завдання у складі 68 окремої єгерської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ.

У Сергія Корольова залишилися дружина, двоє дітей, мати та брат.

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