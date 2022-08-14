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Українка здобула історичну перемогу на юніорському ЧЄ з гімнастики

Анастасія Диняк

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Українська гімнастка Анна Лащевська виборола перемогу на колоді на юніорському чемпіонаті Європи. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Так, 14-річна Анна Лащевська принесла Україні першу перемогу в спортивній гімнастиці серед юніорок на чемпіонаті Європи-2022у Мюнхені. За свій виступ спортсменка отримала оцінку 13,200.

Зауважимо, це перше «золото» України на колоді на юніорському чемпіонаті Європи з гімнастики за 24 роки.

До трійки переможниць разом із українкою ввійшли італійка Аріанна Ґрілло та румунка Амалія Пуфлеа:

  • Анна Лащевська (Україна) 13.2;
  • Аріанна Ґрілло (Італія) 12.666;
  • Амалія Пуфлеа (Румунія) 12.4.

Зазначимо, Лащевська є дворазовою медалісткою Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який наприкінці липня проходив у Банській Бистриці.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту у Римі українські спортсмени здобули вже п’ять золотих медалей.

Окрім того, змішаний екіпаж українських паравеслувальників Світлани Богуславської та Ярослава Коюди приніс Україні перемогу у фіналі двійок парних на мультиспортивному чемпіонаті Європи.

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