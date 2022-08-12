У парку Франка облаштують плесо та фонтан

Виконавчий комітет Львівської міської ради визначив замовника на ремонт парку імені Івана Франка – пам’ятки садово-паркового мистецтва. В рамках реконструкції парку планують облаштувати плесо та фонтан. Про це Львівській міській раді повідомили у пресслужбі Львівської міськоїради.

Проектними рішеннями передбачають реставрувати ротонду (альтанку з колонами), спланувати нові доріжки, додати водних об’єктів, збільшити площу клумб та досадити дерев.

«Зміни, які плануємо, не будуть дуже радикальними, але точно додадуть потрібних акцентів, а подекуди – і відновлять історичну справедливість. Тому це не революція, а швидше елегантна трансформація.

Парк м І. Франка – не просто один з центральних парків міста, його вважають найдавнішим в Україні. Тому логічно, що проектантка реконструкції Оля Криворучко опрацювала історичні карти та фото. Наприклад, плануємо повернути прохід-алею позаду пам’ятника Іванові Франкові та додати більше дерев на площі перед університетом», – повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

У планах реконструкції парку:

– реставрувати ротонду;

– поновити старі, спланувати нові доріжки різних типів замощень;

– досадити дерева і сформувати галявини;

– поновити освітлення;

– додати водних об’єктів – проектанти пропонують плесо і фонтан;

– збільшити площу клумб на вході в парк та на площі перед пам’ятником Каменяру;

– оновити дитячий майданчик, частково стилізувати його під казку Івана Франка «Лис Микита».

Замовником ремонту парку є міське управління екології та природних ресурсів. Усі витрати за розроблення проектно-кошторисної документації ремонту парку бере на себе ТЗОВ «Ринок «Шувар»

Раніше Львівський портал повідомляв, що у парку Франка благодійник відремонтує доріжку, яку змив дощ. Також у парку імені Івана Франка обіцяють встановити автоматичну модульну вбиральню.

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