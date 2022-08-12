Розвідка оприлюднила розмову окупантів про вибухи в Криму

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови російських окупантів з Донеччини, які обговорюють останні новини про вибухи на аеродромі в Криму. Перехоплення розмови опублікували в Телеграмі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Член незаконного військового формування «ДНР» розповідає про відсутність піхоти в їх «армії». Згодом бговорює зі своїм знайомим новини про вибухи в Криму, й кожен з них надає свої версії даної події.

Один з окупантів бідкається, що в російських новинах не повідомляють про справжню причину вибуху, а називають неправдиві версії про «недбалість» і «вибух боєприпасів на заправці». Також окупанти нарікають, що їхнє «хвалене ППО не спрацювало».



Нагадаємо, в обід 9 серпня на військовому аеродромі «Саки» пролунали кілька вибухів.

У Міноборони не підтверджують причетність ЗСУ до цих вибухів і кажуть, що «не можуть встановити причину займання». Водночас у відомстві наголосили на важливості «дотримання правил пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях».

Зі свого боку міноборони росії заявило, що пожежа на авіабазі «Саки» виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства рф заявило у ЗМІ про порушення вимог пожежної безпеки на цьому аеродромі.

В американському Інституті дослідження війни вважають, що кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці, бо це стало б свідченням неефективності російських систем протиповітряної оборони.

Львівський портал розповідав про те, скільки росія втратила техніки після вибухів на аеродромі «Саки» і що ж могло стати причиною бавовни в окупованому Криму. Детальніше читайте тут.

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