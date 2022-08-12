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!Fest збудує багатоповерхівку на Пасічній

Наталя Дуляба

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Холдинг емоцій !Fest поповнює свої володіння житлом. Цього разу компанія збудує 8-поверхівку на розі вул. Пимоненка – Пасічної. Відповідне рішення 12 серпня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованим паркінгом і комерційними приміщеннями на вул. Пасічній отримало ТзОВ «Майстерня будинків «Квітка».

Йдеться про земельну ділянку на розі вул. Пимоненка – Пасічної площею 0,13 га. Відразу поруч знаходиться мийка, кафе та ще один житловий комплекс.

Тут збираються збудувати 8-поверхівку із дворівневим паркінгом на 38 місць.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 40%, а також встановив, що висота майбутнього житла не повинна перевищувати 32 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Майстерня будинків «Квітка» існує з 2016 року і займається будівництвом. 65% підприємства належить відомому Холдингу емоцій !Fest (Андрій Худо, Дмитро Герасімов та Юрій Назарук).

Власником ще 25% «Майстерні будинків «Квітка» є юрист і бізнесмен Назар Городецький, інших 10% – Компанія з управління активами «Актив».

Як пишуть Наші гроші.Львів, Назар Городецький є сином судді Галицького районного суду Людмили Городецької. Також він разом із !Fest розвиває Львівську копальню кави (ТОВ «Науково-технічна книга»).

Нагадаємо, що Холдинг емоцій !Fest вже будує багатоповерхівку на вул. Героїв Майдану, 17-А, що в історичному ареалі Львова. Також компанія звела готель на вул. Лемківській, а торік отримала ласий шматок від мерії – дозвіл на будівництво нового готелю у внутрішньому дворику старовинних кам’яниць на площі Ринок.

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Візуалізація: ЛМР

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